Alanyaspor Pereira ile Anlaştı

Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yola devam etme kararı aldı. Turuncu yeşilli kulüp, Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.