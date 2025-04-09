Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, ligin 31. haftasını bay geçecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Reeder Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?