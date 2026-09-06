Alanyaspor, Rize deplasmanındaki kritik maçın hazırlıklarını Pereira yönetiminde tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik idman yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda futbolcular daha sonra pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmalarının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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