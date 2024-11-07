Alanyaspor Sami Uğurlu ile Anlaştı - Son Dakika
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Alanyaspor Sami Uğurlu ile Anlaştı

Corendon Alanyaspor, Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Uğurlu, başarı hedeflediklerini belirtti.

07.11.2024 20:45
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- Alanyaspor, Sami Uğurlu ile sözleşme imzaladı

Sami Uğurlu: "Daha önce Kasımpaşa'da elde ettiğimiz başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yapmak istedim"

ANTALYA - Corendon Alanyaspor istifa eden Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor-Bodrumspor beraberliğinin ardından istifa eden Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için Antalya ekibi Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile anlaştı. Yapılan imza töreninde Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninden konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geçen hafta Bodrumspor maçından sonra kulübümüzün teknik direktörü Fatih Tekke hocam kulübümüze istifasını sunmuştu. Öncelikle Fatih Tekke hocama ve ekibine Alanyaspor'umuza verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de onlara başarılar diliyorum. Sami Uğurlu hocamla masadayız ve hocamızla anlaşmış durumdayız. İnşallah hem kulübümüz için hem de hocamız için hayırlı uğurlu olur. Hocamız başarılı bir hoca anlatmaya gerek yok. İnşallah başarılarının devamını da Alanyaspor kulübümüzde devam ettireceğine inanıyoruz. Bugün itibarıyla futbol takımımız hocamıza emanet. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum"

Yeni Teknik Direktör Sami Uğurlu ise, "Alanyaspor'un yıllardır Süper Lig'de gösterdiği performans, kulüp yapısının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Türkiye liginde başarılara alışkın. Üst taraflarda bulunan güçlü oyuncuları, teknik ekibi ve sağlam kulüp yapısıyla değerli bir kulüp olduğunu biliyoruz. Daha önce Kasımpaşa'da elde ettiğimiz başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yapmak istedim. Çünkü bir sonraki adımı en doğru şekilde atabilmek için Alanyaspor'un en doğru kulüp olduğunu düşünüyordum. Burada elde edeceğimiz başarıların bizleri çok daha farklı yerlere getireceğini biliyorum. Alanyaspor, sadece oyuncu performanslarıyla değil, teknik direktörlerinin performanslarıyla da farklı bir yerde duruyor. Bu nedenle Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim"

Kulübün gelişimine katkı sağlamak için tüm ekibiyle birlikte çalışacaklarını aktaran Uğurlu, "Hem kendimizi hem oyuncularımızı geliştirmek adına büyük bir çaba göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bize bu görevi verdiği için Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Kulübün yapısının ve bizim oyun anlayışımızın birbiriyle örtüştüğünü söyleyebilirim. Kulübün geldiği ve gelmek istediği nokta ile bizim hedeflerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu tercihte bunun ciddi bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda, bu transfer sürecinde anlayış gösteren Sayın Turgay Ciner'e ve Kasımpaşa Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. Burada yapmamız gereken önemli işler var ve bunun içinde çalışmalıyız. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Fatih Tekke, Kasımpaşa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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