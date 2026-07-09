Alanyaspor Sezona Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

Futbolcular ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.