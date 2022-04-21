Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

21.04.2022 15:10
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde bu sabah tesislerde yapılan antrenmanda, kupa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından antrenmanı U19 takımı oyuncularıyla maç yaparak tamamladı. - ANTALYA

Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta Sivasspor - Alanyaspor maç biletleri satışta Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement