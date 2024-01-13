Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Skor hariç bizim için olumlu bir maç oldu

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyleyerek "Skor hariç bizim için olumlu bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bütün oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Fatih Tekke, "Alanyaspor olarak geldiğimizden beri futbol oynamak isteyen bir takımız. Organizasyonlarımız, topa sahip olma isteğimiz konuşulabilir. Bugün eksiklerimize rağmen Türkiye'de son haftalarda gayet iyi oynayan bir takıma karşı çok olumlu oynadık. Frikik pozisyonu öncesi verilen elle oynama vardı. Korner aynı. Rakibimizin direkten dönen bir topu var sadece. İlk yarı maçı bitirebileceğimiz anlar vardı. İptal edilen golümüz oldu. 2-3 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Bütün oyuncularımın performansından memnunum. Biz oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Olumlu şey söyleyeceğim birçok şey var ama oyun içerisinde kalıp bunlarla ilgili düşüneceğim. Skor hariç bizim için olumlu bir maç oldu. Kadro derinliğimizde bazı sıkıntılarımız var. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Mağlubiyeti hak etmeyen, galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı" ifadelerini kullandı.

"Kenarda kendimi rahat hissetmiyorum"

Mücadelenin 18. dakikasında iptal edilen gol sonrası Süper Lig'de ilk kez kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili yöneltilen soruya ise Tekke, "Yarı otomatik, tam otomatik, manuel. Biz henüz manuele geçmiş değiliz. Konu ile ilgili çok konuşmak istemiyorum. Kenarda ben kendimi rahat hissetmiyorum. Merhamet ve şefkat çok değerli şeyler ama bu oyun içerisinde birinci istediğimiz şey adalet. Bunun olmayışı beni rahatsız ediyor. Bu bütün takımlar için geçerli. Bağırmıyoruz, bağırmayacağız. Üzgünüm ama oyunda kalmak benim tercihim" diye sözlerini noktaladı. - İSTANBUL