Alanyaspor ve Gençlerbirliği İlk Yarıda Eşit Kaldı

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Hwang, Meschack, Mounie

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Verasanovic, Metehan Mimaroğlu, Koita

Sarı kartlar: Dk. 30 Mounie (Corendon Alanyaspor), Dk. 42 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.