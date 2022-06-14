Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu

14.06.2022 13:25
Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu

Alanyaspor, 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Stadyumunda oynayacağı lig maçlarını kapsayan VIP tribün kombinelerini satışa sundu.

Alanyaspor, 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Stadyumunda oynayacağı lig maçlarını kapsayan VIP tribün kombinelerini satışa sundu.

Alanyaspor 2022-2023 futbol sezonu VIP kombine fiyatları belirlendi. Güney VIP ve Kuzey VIP tribünü kombineleri 10 bin TL'den satışa sunuldu. Futbol severler, 6 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona eren VIP tribünü kombineleriyle lig maçlarını aynı noktada izleyebilecek. kombine satın almak isteyen taraftarların passolig kartına sahip olma zorunluluğu bulunurken, E-Bilet kullanım süresini ise en az 31 Mayıs 2023'e kadar uzatması gerektiği belirtildi. VIP tribünleri kombine satışı kulüp tarafından temin edileceği duyuruldu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor Gören: 'Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları' Gören: 'Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları'
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 17 yıllık karısını şiddet uygulayarak öldüren katile annesi bile sahip çıkmadı: Benim öyle bir evladım yok, gebersin orada
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 13:32:57. #1.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement