Alanyaspor 2022-2023 futbol sezonu VIP kombine fiyatları belirlendi. Güney VIP ve Kuzey VIP tribünü kombineleri 10 bin TL'den satışa sunuldu. Futbol severler, 6 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona eren VIP tribünü kombineleriyle lig maçlarını aynı noktada izleyebilecek. kombine satın almak isteyen taraftarların passolig kartına sahip olma zorunluluğu bulunurken, E-Bilet kullanım süresini ise en az 31 Mayıs 2023'e kadar uzatması gerektiği belirtildi. VIP tribünleri kombine satışı kulüp tarafından temin edileceği duyuruldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor VIP tribün kombinelerini satışa sundu - Son Dakika

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