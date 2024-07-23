Alaplı Halı Saha Turnuvasında Yarı Finalistler Belli Oldu

Spor

Alaplı halı saha futbolunun kurumlar arasındaki en büyük halı saha organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

Alaplı Kurumlar arası futbol turnuvasında 12 takımın mücadele ettiği turnuvada çeyrek final maçlarının ardından Alaplı Kent Konseyi, Alaplı Kaymakamlığı, Alaplı Belediyesi ve Alaplı Sağlık takımları yarı finale yükseldi.

Alaplı Kent Konseyi Çeyrek final maçında Ziraat Bankası'nı 4-1 yenerken, Alaplı Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü'nü 6-3 yendi, İlçe sağlık, Müftülük takımını penaltılar sonucu 6-5, İlçe Kaymakamlık ise Yüksek Okulu 7-4 yendi.

Turnuvanın yarı finalinde Alaplı Kent Konseyi ile Alaplı Belediyesi, Alaplı Kaymakamlığı ise Alaplı Sağlık ekibi ile eşleşti.

Yarı final müsabakalarının Salı ve Çarşamba günü oynanacağı kurumlar arası halı saha final heyecanı, Cuma akşamı Alaplı Kuzenler Halı sahada yaşanacak. - ZONGULDAK