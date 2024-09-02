Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Çocukları İlk Defa Denize Girdi - Son Dakika
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Spor

Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Çocukları İlk Defa Denize Girdi

Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Çocukları İlk Defa Denize Girdi

Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı bünyesinde spor yapan çocuklar, Kuşadası'nda denize girerek kumsalda güneşin tadını çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu'nun destekleriyle düzenlenen gezi, çocukların sosyal ve kültürel aktivitelerle ufuklarını açmayı hedefliyor.

02.09.2024 09:36  Güncelleme: 09:37
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Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı bünyesinde spor yapan çocuklar hayatlarında ilk defa denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı bünyesinde spor yapan çocuklar, Kuşadası'nda ilk defa deniz görerek kumsalda güneşin tadını çıkardı. Karateci çocuklar önce İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesini ziyaret etti. Nazar boncuğu üretimiyle dünyaya nam salmış Nazarköy'de nazar boncuğunun üretim aşamalarına şahitlik eden Alaşehirli çocuklar daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyünü gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren çocukların son durağı ise Kuşadası oldu. Denize girip kumsalda güneşlenen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu'nun her zaman kendilerine destek verdiği ve toplantılarda sürekli sporun dışında çocuklara değişik aktiviteler yapmalarını istediği söyleyen Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Uluderbent Mahallesinde kursa gelen çocuklara gezi düzenlediklerini belirtti. Alaşehir merkez ile birlikte 5 mahallede karate kursu açtıklarını ve 220 sporcularının bulunduğunun altını çizen Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun desteğiyle hayatlarında ilk defa deniz görecek çocukları Kuşadası'na götürdüklerini anlattı. Nazarköy ve Şirince'yi de gezdiklerini ifade eden Antrenör Gültekin, "Alaşehir'de Belediye Başkanımızın da desteğiyle 5 mahallede kurs açtık. Çocuklar yoğun bir şekilde karateye geliyor. Biz de bu çocuklarımızı sporun dışında kültürel ve sosyal aktiviteler ile ufuklarını açmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Çocukları İlk Defa Denize Girdi - Son Dakika

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