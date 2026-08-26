Alaşehirli Sporcular Avrupa\'da Şampiyon!

Polonya'da düzenlenen 2026 Avrupa Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Avrupa dereceleri elde eden Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü sporcuları, Alaşehir'de alkışlarla karşılandı. Avrupa'da 2 şampiyonluk kazanan sporcular, toplamda 2 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğünün yanı sıra bireysel derecelerle büyük gurur yaşattı.

Polonya'nın Wocawek kentinde 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 Avrupa Uzay Modelleri Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 16 kişilik milli takımın önemli bölümünü Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü oluşturdu. Milli takımda 10 sporcu ve 2 teknik sorumlu ile yer alan Alaşehirli ekip, elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Şampiyonada Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Havacılık Kulübü sporcuları takım halinde 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde ederken, bireysel kategorilerde 2 Avrupa birinciliği, 3 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa dördüncülüğü kazandı.

S9 Gyro-copter Junior kategorisinde milli takımın tamamını oluşturan Çınar Sarıkurt, Feriha Dilhuba Babiroğlu, Cennet Toklu ve Pınar Akkoç, Avrupa üçüncülüğünün sahibi oldu. S9A Gyro-copter Junior kategorisinde yarışan Çınar Sarıkurt ise Avrupa ikinciliği elde etti.

S4A Junior kategorisinde 33 sporcu arasında mücadele eden Ahmet Emrem Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar klasmanında yarışan Feriha Dilhuba Babiroğlu da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet Emrem, Feriha Dilhuba Babiroğlu, Cennet Toklu ve Elif Zümra Cengil'den oluşan S4A Junior takımı da Avrupa ikinciliği elde etti.

Senior kategorisinde S4A Senior'da 35 sporcu arasında mücadele eden Ali Buğurcu Avrupa ikincisi olurken, S9 Gyro-copter kategorisinde yarışan Gülbeyaz Ayyıldız kadınlar klasmanında Avrupa dördüncülüğü kazandı.

Şampiyonlar alkışlarla karşılandı

Avrupa Şampiyonası'ndan kupalarla dönen Alaşehirli sporcular, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'yı ziyaret etti. Kupalarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen şampiyonlar, kurum personeli tarafından koridorda alkışlarla karşılandı.

Sporcuları makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, elde edilen başarıdan duyduğu gururu dile getirerek sporcuları, antrenörleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Sporcuların daha önce Sırbistan'da düzenlenen Dünya Hava Sporları Şampiyonası'nda Türkiye'ye takım halinde dünya ikinciliği kazandırdığını hatırlatan Çetinkaya, yeni Avrupa başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Çetinkaya: "Dünya birinciliğini sizden bekliyorum"

Çetinkaya, şampiyon sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Daha önceki geldiğinizde birincilik bekliyorum demiştim. Sırbistan'da dünya ikincisi olmuştunuz. Bu defa yine Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü aldınız. Bireyselde de birincilik, ikincilik ve dördüncülük aldınız. Bu başarıda emeği geçen yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, okul müdürümüzü, müdür yardımcımızı ve öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Sporcuların Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Çetinkaya, "Ülkemizin bayrağını gittiniz Avrupa'da dalgalandırdınız. İkinci olduğunuz, üçüncü olduğunuz, birincilik ödülü aldığınız dereceler var. Bireyselde de birincilik, ikincilik ve dördüncülük var. Takım halinde ikincilik ve üçüncülük var. Ülkemizi milli takım olarak temsil ettiniz. Milli takımın en fazla hava sporları takımı da bizde. Bu başarınızın artarak devam etmesini istiyorum. Dünya birinciliğini sizden bekliyorum" diye konuştu.

Çetinkaya, "İnşallah bu ekip söz verdiği gibi birincilikleri, dünya birinciliklerini ve ikinciliklerini bize getirecek. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağımızı dalgalandırdığımız için çok gururluyuz"

Avrupa şampiyonu olan Feriha Dilhuba Babiroğlu, elde ettiği başarının kendisi ve ülkesi açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, "Uluslararası Hava Sporları Federasyonu FAI'nin 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar klasmanında Avrupa şampiyonu oldum. Bu da hem ülkem adına hem de arkadan gelecek nesillere örnek olmak adına güzel bir başarı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kupa sadece benim değil, ekip arkadaşlarımın, bana yardım eden hocaların hepsinin emeği var üzerimde. Türk bayrağımızı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı orada okuttuğumuz için çok gururluyuz ve mutluyuz." dedi.

S4A Junior kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Ahmet Emrem ise başarının ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade ederek, "FAI'nin düzenlemiş olduğu 2026 Uzay Sporları Şampiyonası'nda Avrupa birincisi oldum. Ülkemizi orada en güzel şekilde temsil etmek için bütün arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Bu başarı sadece benim değil, ülkemin, arkadaşlarımın ve emeği geçen herkesin başarısı. Onlar adına bu kupayı aldık." diye konuştu.

Avrupa'da İstiklal Marşı'nın okutulmasının büyük gurur olduğunu belirten Emrem, "Orada İstiklal Marşımızı okuttuk. Bu çok gurur verici bir şey. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Alaşehirli sporcular, Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarının ardından gözlerini yeni şampiyonalara çevirirken, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğu belirtildi.