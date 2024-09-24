Alaşehirli Sporculara Uzay Şampiyonasında 10 Madalya - Son Dakika
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Spor

Alaşehirli Sporculara Uzay Şampiyonasında 10 Madalya

Alaşehirli Sporculara Uzay Şampiyonasında 10 Madalya

Alaşehir takımından sporcular, Eskişehir'de düzenlenen şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz kazandı.

24.09.2024 15:21
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Alaşehir İlçe Spor Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir'de Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 6. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 10 madalya kazandı.

Alaşehir İlçe Spor Kulübü Eskişehir'de düzenlenen 6. Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonasında 3 farklı kategoride (S3A Paraşüt, S6A Streamer ve S9A Gyrocopter) yarıştı. Alaşehirli sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak Milli Takım seçmelerine damga vurdu. S3A Paraşüt kategorisinde Aylin Akar birinci, Çınar Sarıkurt ikinci, Ali Buğurcu üçüncü ve Hacernaz Kaya dördüncü oldu. S6A Streamer kategorisinde Elif Toker zirveye yerleşirken, Ali Buğurcu ikinci, Selçuk Gürkan üçüncü ve Hacernaz Kaya dördüncü oldu. S9A Gyrocopter kategorisinde Hacernaz Kaya birinci, Çınar Sarıkurt ikinci, Ali Buğurcu üçüncü ve Elif Toker dördüncü oldu. Ayrıca, Büyükler S6A Şerit kategorisinde Muammer Sarıkurt ikinci oldu. Bu başarıyla sporcular, 2025 yılında Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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