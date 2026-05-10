Albaraa Elgabry Milli Takıma Seçildi

10.05.2026 11:42
Mısır'dan Türkiye'ye gelen 17 yaşındaki Albaraa Elgabry, floor curlingde milli takım kampına seçildi.

Türkiye'ye 9 yıl önce gelen ve floor curlingte gösterdiği başarıyla milli takım kampına seçilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Albaraa Elgabry, Türk vatandaşı olup uluslararası müsabakalarda Türkiye için ter dökecek.

Babasının işi nedeniyle 2017 yılında Mısır'dan önce Muğla'ya ardından da Denizli'ye taşınan Albaraa Elgabry, kısa sürede Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatına başladı.

İlkokuldan sonra imam hatip ortaokulunda eğitim gören Elgabry, bu dönemde hafızlık için de çalışmalara başladı. Elgabry, 9 aylık hafızlık eğitiminden sonra 3 aylık tekrar sürecini de geçerek hafızlık belgesi aldı. 7. sınıfta katıldığı hafızlık yarışmasında il birincisi, bölge dördüncüsü olan öğrenci 8. sınıfta girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5,08'lik dilime girdi ve Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşti.

Elgabry, öğretmeninin yönlendirmesiyle bocce ve floor curling branşlarında spora başladı. Floor curlingte kulüpler arası turnuvada Denizli birinciliği elde eden Elgabry, takımıyla geçen kasım ayında Samsun'daki Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyona sonunda milli takım kampına seçilen oyuncular arasında Elgabry de yer aldı.

"Elimden gelen her şeyi yapacağım"

İngilizce, Arapça, Türkçe ve Fransızca bilen Elgabry, AA muhabirine hafız olmanın küçüklük hayali olduğunu söyledi.

Bu hayali gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Elgabry, birçok kez hafızlık yarışmasında birinci olduğunu anlattı.

Spora başlamasında öğretmeninin etkili olduğunu kaydeden Elgabry, şöyle konuştu:

"9. sınıfta antrenmanlara başladık. 10. sınıfın yazında ağırlıklı bir çalışma yapmaya karar verdik. 11. sınıfın başında kulüp yarışmaları açıklandı ve milli takım seçmeleri olduğu açıklandı. Bu azimle katılmaya karar verdik. Denizli'de namağlup birinci olduk. Türkiye Şampiyonası, Denizli'ye göre daha zordur elbette ama çok şükür Türkiye şampiyonluğunu elde ettik ve milli takım kampına gitmeye hak kazandım. Milli takım forması giyeceğim için, Türkiye'yi temsil edeceğim için çok gururluyum. Her ne kadar kendi ülkem Mısır olsa da ben şu an Türkiye milli takım forması giyeceğim için bu bayrağı gururla taşıyacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım."

Beden eğitimi öğretmeni ve sporcu Ahmet Aydoğan da Elgabry'nin kısa sürede büyük gelişim gösterdiğini belirterek, "Okul sporlarından kulüp düzeyine uzanan süreçte önemli başarılar elde etti. Çok yönlü bir öğrenci." dedi.

Aydoğan, Elgabry'nin vatandaşlık sürecinin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ise genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Milli takıma davet edilen sporcumuza ülkemiz adına katılacağı uluslararası yarışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
