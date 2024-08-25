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- Albayrak: "İstediğimiz performansı sergileyemedik"

MUĞLA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "istediğimiz performansı sergileyemedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak açıklamalarda bulundu. Her iki takımın taraftarlarını tebrik eden Albayrak, "Sahadaki oyun bizi tatmin etmedi. Mücadele vardı, ama istediğimiz performansı sergileyemedik" dedi.

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından oyuna daha fazla hakim olduklarını belirten Albayrak, "Jeftovic'i savunmaya çekerek orta sahada kontrolü sağlamayı başardık. Ancak bu üstünlüğü skora yansıtamadık. Pozisyon üretmekte zorlandık, öndeki hareketliliği sağlayamadık" ifadelerini kullandı.

Rakibin adam adama oynayacağını bildiklerini söyleyen Albayrak, "Bu nedenle alan bulmakta zorlandık. İkinci yarıda mücadele vardı, ancak pozisyon üretemedik. Bodrumspor'u tebrik ediyorum, ilk galibiyetlerini aldılar" diye konuştu. Albayrak, eksiklerini bildiklerini ve bu eksikleri gidermek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.