Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex'in hoca olacak döneceği haberleri her geçen gün giderek artıyor. Sarı-Lacivertliler'in bir diğer efsanesi Luciano'nun yaptığı manidar paylaşıma Alex'in bıraktığı yanıt olay oldu.
Luciano, Alex ve Aurelio ile birlikte Samandıra'da olduğu fotoğrafa, "Bir gün yine hep birlikte" notunu bırakıp, Sarı-Lacivert kalp ve uçak emojisi bıraktı. Alex de etikelendiği bu gönderiyi manidar bir cevapla hikayesine ekledi.
Son Dakika › Spor › Alex de Souza ateşi yaktı! Taraftarların kalbi küt küt atıyor - Son Dakika Spor