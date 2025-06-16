Son olarak Süper Lig'de Akdeniz ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Brezilyalı teknik direktör Alex De Souza'nın yeni takımı belli oldu.
Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, Alex de Souza'yı takımın başına getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, genç teknik adama 'Hoş geldin' denildi.
Antrenörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Alex De Souza, sırasıyla Avai ve Antalyaspor'u çalıştırdı. Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Alex De Souza, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı - Son Dakika
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