Bir zamanların efsanesiydi! Şimdi heykelini bile istemiyorlar - Son Dakika
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Bir zamanların efsanesiydi! Şimdi heykelini bile istemiyorlar

28.12.2022 20:09
Bir zamanların efsanesiydi! Şimdi heykelini bile istemiyorlar

Alex de Souza'nın son dönemde Türkiye'ye yönelik illegal bahis sitesi reklamları başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere, futbolseverlerin olumsuz tepkilerini çekiyor. Ancak Brezilyalı eski futbolcu, buna rağmen paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe Kongre Üyesi, heykelin kaldırılması için başvuru yapacağını duyurdu.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Serkan Erg, bahis olayı ile gündeme gelen Alex de Souza'nın heykeli kaldırılması için yazılı başvuruda bulunacağını açıkladı.

YAZILI BAŞVURU YAPILACAK

Ajansspor'un haberine göre, Serkan Erg, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin stadının yanındaki Yoğurtçu Parkı giriş bölgesindeki heykelinin kaldırılmasını talep etti. Erg, bunun için yazılı başvuruda bulunacağını belirtti. Alex'in heykelinin bulunduğu yerde ayrıca Fenerbahçe'nin iki efsanesinin daha; Can Bartu ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykeli bulunuyor. Alex'in heykeli taraftarların kendi aralarında yaptığı organizasyonun sonrasında dikilmişti.

BAHİS SİTESİNİN REKLAMINI YAPTI

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından''Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Bu paylaşımından sonra yıldız oyuncu tepkiler aldı.

ÜMİT ÖZAT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını paylaşmasının ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Alex'in paylaşımını altıntılayarak,''Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Bir zamanların efsanesiydi! Şimdi heykelini bile istemiyorlar - Son Dakika


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