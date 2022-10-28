Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevinden resmen ayrıldı - Son Dakika
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Alex de Souza, Sao Paulo'daki görevinden resmen ayrıldı

28.10.2022 23:47

Sao Paulo U20 Takımı'nda yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrılan Alex de Souza, "Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sahalara veda ettikten sonra Sao Paulo U20 Takımı'nda teknik direktörlüğe soyunmuştu. Alex buradaki görevinden ayrılma kararı aldı.

"SAO PAUOLA'YA ÇOK MİNNETTARIM"

Görevi bırakmasının ardından açıklama yapan Alex de Souza, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.

TAKIMIN BAŞINDA 88 MAÇA ÇIKTI

İlk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo U20 Takımı'nın başında yaşayan Alex de Souza,geçen yıl nisan ayında takımı devralmıştı. Takımın başında 88 maça çıkan Brezilyalı teknik adam 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

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