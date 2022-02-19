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Alfons Groenendijk: "3 puan aldığımız için mutluyuz" - Son Dakika

Alfons Groenendijk: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

19.02.2022 16:18
Alfons Groenendijk: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, bu galibiyetle birlikte düşme hattından uzaklaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan alan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, bu galibiyetle birlikte düşme hattından uzaklaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda aldıkları 3 puan için çok mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmada futbolcuların performansının beklentilerinin altında olduğunu da ifade eden Groenendijk, "Seviyenin altında oynadığımız bir maç çıkardık. Skordan tabi memnunuz, önemli bir 3 puanın tadını çıkaracağız. Ama iç sahada oynadığımız performansımızı dış sahaya yansıtıp istikrarlı bir şekilde ilerlemek için kendi kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbol anlamında takımın katledeceği daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak bugünün nezdinde alınan 3 puanın düşme hattından bizi uzaklaştırdığını düşünüyorum. Bu haftanın sonunda cuma günü oynayacağımız Adana'da keyifli bir maçımız olacak. Yarından itibaren oraya konsantre olacağız" diye konuştu. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alfons Groenendijk: '3 puan aldığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor


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