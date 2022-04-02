ALG Spor'dan Rize'ye de dört gol - Son Dakika
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ALG Spor'dan Rize'ye de dört gol

02.04.2022 17:49
ALG Spor'dan Rize'ye de dört gol

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, evinde ağırladığı Çaykur Rİzespor'u da 4-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, evinde ağırladığı Çaykur Rİzespor'u da 4-0 mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi B grubunda gol yemeden namağlup çıkışını Karadeniz ekibi karşısında da sürdüren Gaziantep ALG Spor, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyet ile play-off'ları garantiledi. İlk yarısı 0-0 biten maçta sarı-grili takım ikinci yarıda coştu. 61. dakikada perdeyi Ruth açarken ALG Spor yıldız transferi Ferrer ile 86. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu golden iki dakika sonra Ebru farkı üçe çıkarırken ilk golün kahramanı Ruth, 89. dakikada attığı gol ile perdeyi kapattı ve ALG Spor taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u da 4-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Taraftar yalnız bırakmadı

Batur sahasında oynanan maçta Gaziantep ALG Spor, ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizebpor'u 4-0 mağlup ederken taraftarından da her maçta olduğu gibi bu maçta da büyük destek gördü. Sarı-grili taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca hiç susmadan destek olurken alınan galibiyetin ardından futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladılar. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Rizespor, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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