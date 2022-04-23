ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti

23.04.2022 22:02
ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 5-1 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 5-1 mağlup etti.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep ALG Spor, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Galatasaray karşısında maça hızlı başlayan Gaziantep ALG Spor, 26. dakikada Ruth ile 1-0 öne geçti. Gaziantep ekibi, 31. dakikada Mariem ile skoru 2-0'a taşırken, İlayda skoru 3-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi.

ALG Spor farklı kazandı

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Gaziantep ALG Spor, ikinci yarıda daha rahat bir oyun sergiledi. Ev sahibi ekip, Ferrer ve Grace ile bulduğu gollerle farkı farkı 5'e çıkarırken, Galatasaray bu gollere tek golle cevap verebildi.

Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, ligdeki namağlup çıkışını sürdürürken Teknik Direktör Hasan Vural, Galatasaray karşısında farklı kazanan oyuncularını tebrik etti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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