ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
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ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı

13.06.2022 09:20
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon olan ALG Spor, kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon olan ALG Spor, kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde ALG Spor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan ve 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle beraber Gaziantep ekibi, taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından sahaya kurulan platformda kupa seremonisi yapıldı. Seremonide TFF Başkanı Servet Yardımcı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ALG Spor'a şampiyonluk kupasını verdi. Kupanın havaya kaldırılmasıyla coşku en üst seviyeye ulaştı. ALG Sporlu futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Murat Erkan: "Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi ve heyecanın artmasına vesile olduk"

Kupa seremosinin ardından konuşan Murat Erkan, verdikleri destekle kadın futbolunun çok önemli bir gelişme kaydettiğini söyledi. Erkan, geçtiğimiz yıldan itibaren hem Kadın Milli Takımlar sponsorluğunu hem de Kadın Süper Ligi'ne isimlerini vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Verdiğimiz destekle kadın futboluna olan ilgi ve heyecanın artmasına; büyük kulüplerimizin de yeniden kadın futbolu şubeleri açmalarına vesile olduk. Bu sezon Kadın Futbol Ligi; Hakkari'den Samsun'a, Gaziantep'ten Kayseri'ye Türkiye'nin hemen her bölgesinde yer alan 24 takımla oynandı. ve bu akşam ikinci sezonun final heyecanına hep birlikte tanıklık ettik. Şampiyon olan ALG Spor'u yürekten tebrik ediyoruz. Tüm sezon boyunca bize büyük bir heyecan yaşatan tüm takımlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı
ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALG Spor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika

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