ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tarihinde ikinci kez temsil edecek ALG Spor, branşın ülkede daha çok tanınması adına iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya "şampiyonlar yolu"ndan katılarak 11. grupta yer aldıklarını ve ilk rakiplerinin Norveç'in Brann takımı olduğunu hatırlattı.

Brann'ı elemeleri halinde 1. tur finalinde Sırbistan temsilcisi Spartak Subotica ile karşılaşacaklarını aktaran Gözcü, ilk maçlarına 18 Ağustos'ta çıkacaklarını söyledi.

Başkan Gözcü, takımın şu an Bolu'da kampta bulunduğunu dile getirerek, "İlk yılımızda dramatik bir şekilde ilk maçta elenmiştik. İnşallah bu sene tecrübeli oyuncular ve teknik kadroyla hazırlanıyoruz. Takımımız Bolu'da kamp yapıyor. Bu kamp bizim için çok önemli. Ayrılan ve aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Bu kampı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İki maçımızı kazanıp son 32'ye kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuç almak istiyoruz"

Gözcü, Şampiyonlar Ligi'ne ikince kez katıldıklarını vurgulayarak, büyük sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk kadın futbolunu herkese göstermek istediklerini anlatan Gözcü, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli bir sorumluluk. Türk takımları maalesef Avrupa'da pek başarı gösteremiyor. İnşallah biz bunu kırmak istiyoruz. Gaziantep ve Türkiye'yi bu anlamda gururlandıracak bir sonuç almak istiyoruz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ben grupları geçeceğimize inanıyorum. Ondan sonra gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hedef olarak tek tek gitmenin moral ve motivasyon açısından daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İlk hedefimiz Norveç takımını yenip, grupta finale çıkmak. İkinci hedef finali geçmek. Türkiye'de kadın futbolunun tanınırlığı bu maçlardan geçiyor. İnanıyorum ki bir kaç tur atlayabilirsek ilgi daha çok artacak ve kadın futbolu daha çok tanınacak."

Statü

Kupada 1. turun yarı final ve finalleri, tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları 18 Ağustos, final müsabakaları ise 21 Ağustos'ta yapılacak. Seri başı olmayan ALG Spor, yarı final ve tur atlarsa final maçını deplasmanda oynayacak.

Birinci tur gruplarında tur atlayan 15 takım, adlarını 2. tura yazdıracak. Doğrudan katılacak 9 ekibin de dahil olmasıyla 2. turda 24 takım yer alacak. İkinci turda rakiplerini eleyen 12 ve direkt katılım hakkına sahip 4 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.