Ali Akif Kaymaz Türkiye İkincisi Oldu!
Ali Akif Kaymaz Türkiye İkincisi Oldu!

Ali Akif Kaymaz Türkiye İkincisi Oldu!
18.08.2025 12:22
Elazığlı sporcu Ali Akif Kaymaz, ANALİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda 44 kg kategorisinde ikincilik kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ali Akif Kaymaz, 44 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen ANALİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden genç sporcu Ali Akif Kaymaz, 44 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye genelinden gelen yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, azmi ve disipliniyle öne çıkan Kaymaz, sergilediği performansla antrenörlerini gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Genç sporcumuz Ali Akif Kaymaz'ın karate branşında Türkiye ikincisi olması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmeye, altyapıyı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu başarının arkasında sadece yetenek değil, aynı zamanda ciddi bir emek ve disiplin var. Bu nedenle sporcumuz Ali Akif Kaymaz'ı tebrik ediyor, onun yetişmesinde büyük katkı sağlayan kıymetli antrenörümüz Veysel Sarıgül ve Taşkın Kadir Metin'e teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyor, Elazığ'dan daha nice başarılı sporcuların çıkacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Akif Kaymaz Türkiye İkincisi Oldu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
