Ali Akif Kaymaz Türkiye İkincisi Oldu!

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Ali Akif Kaymaz, 44 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Konya'da düzenlenen ANALİG Karate Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden genç sporcu Ali Akif Kaymaz, 44 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Türkiye genelinden gelen yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, azmi ve disipliniyle öne çıkan Kaymaz, sergilediği performansla antrenörlerini gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Genç sporcumuz Ali Akif Kaymaz'ın karate branşında Türkiye ikincisi olması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmeye, altyapıyı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu başarının arkasında sadece yetenek değil, aynı zamanda ciddi bir emek ve disiplin var. Bu nedenle sporcumuz Ali Akif Kaymaz'ı tebrik ediyor, onun yetişmesinde büyük katkı sağlayan kıymetli antrenörümüz Veysel Sarıgül ve Taşkın Kadir Metin'e teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanıyor, Elazığ'dan daha nice başarılı sporcuların çıkacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ