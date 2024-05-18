Ali Çamlı: 'Herkes kendilerine çekidüzen verecek, aklını başına alacak' - Son Dakika
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Spor

Ali Çamlı: 'Herkes kendilerine çekidüzen verecek, aklını başına alacak'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakemlerin kendilerine çekidüzen vereceklerini ve akıllarını başlarına alacaklarını söyledi. Çamlı, sahada oynanan mücadeleye şaibe düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, VAR hakemlerinin düdüklerini bırakması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sahada konu mankeni olmadığını ve bu işin altında başka niyetler aradığını ifade etti.

18.05.2024 23:27
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- Ali Çamlı: "Herkes kendilerine çekidüzen verecek, aklını başına alacak"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı:

"Sahada konu mankeni değilsin. Bu işin altında başka niyetler arıyorum"

KAYSERİ - Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçının ardından, yaptığı açıklamada, "Hakemler kendilerine çekidüzen verecek, akıllarını başlarına alacaklar. Bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler çalınmasın" dedi.

Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasının 10. dakikasında sarı-kırmızılı ekipten Nazon'un hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılmasının ardından sahaya girmeye çalışan Kaysersipor Başkanı Ali Çamlı güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırılmıştı. 2-2 biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, VAR hakemleri Serkan Tokat ve Ümit Öztürk'ün düdüklerini bırakması gerektiğini söyledi. Sahada şehrin kaderiyle oynayacak düdüklerin çalınmaması gerektiğini vurgulayan Çamlı, "Benim hakeme saldırım yok. Ama o VAR'daki haysiyetsizler bir daha düdük çalarsa Türk futbolunun katilidir onlar. Serkan Tokat, Ümit Öztürk düdüğü bıraksın. Türk futbolunun namuslu ellerde yönetilmeye ihtiyacı var. On binler buraya geliyor, bu adamlar asgari ücretle çalıştıkları paradan bilet alıp ait oldukları şehrin takımını desteklemeye geliyor. Bu kadar haysiyetsizlik, onursuzluk olmaz. Kırmızı kart gösterilebilir. Ben hakeme ne için kırmızı kartı gösterdiğini sormak için gidiyorum. Bunu da şehrimin takımı için yaparım, ceza falan umurumda değil. İstedikleri cezayı verebilirler. Benim bu kulübe 2 yıldır verdiğim emeğin karşılığında bu sahada bunların yapılmasını şehrim adına hazmedemiyorum. Sezon başından beri hakemlerle ilgili efendiliğimizi muhafaza ettik, yeter. Bu kadar gözün önünde dokununca kırmızı kart veriliyorsa bu futbol oynanmasın. Hakemler kendilerine çekidüzen verecek, akıllarını başlarına alacaklar. Buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bu ekmeğin helal mi, haram mı dikkat edecekler. Halil Umut Meler beğendiğim bir hakem, bugün ona da bir eksi veriyorum. VAR'daki yanlış da yönetse seni, sen doğruyu göreceksin. Sahada konu mankeni değilsin. Bu işin altında başka niyetler arıyorum. Herkes aklını başına alsın, bir şehrin kaderiyle oynayacak düdükler çalınmasın. Sahada oynanan mücadeleye asla şaibe düşmeyecek. Sen beni 10. dakikada 10 kişi bırakırsın, sahada 10 tane aslanım şerefiyle mücadele etti. Asıl teşekkür edilmesi gereken futbolcular, teknik ekip ve Burak Hoca'dır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Çamlı: 'Herkes kendilerine çekidüzen verecek, aklını başına alacak' - Son Dakika

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