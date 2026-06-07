Ali Koç: Fenerbahçe'nin Birlik Olma Zamanı - Son Dakika
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Ali Koç: Fenerbahçe'nin Birlik Olma Zamanı

07.06.2026 14:22
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Eski başkan Ali Koç, yeni lider etrafında Fenerbahçe camiasının birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın seçilecek yeni başkanın liderliğinde birleşmesi gerektiğini söyledi.

Koç, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Ali Koç, "Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Seçim sürecine dahil olmadığını aktaran Koç, "Son bir sene içinde duruşumu gördünüz. Bana soran herkese 'Sandığa gidin, kime oy verecekseniz verin' dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin iktidarı da o kadar muktedir olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Koç: Fenerbahçe'nin Birlik Olma Zamanı - Son Dakika

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