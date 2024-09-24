Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Jose Mourinho'nun performansının eleştirilmeye başlanması ve taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmeleri sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a haber yolladığı iddia edildi.
Ekol TV'de yer alan habere göre, "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama' dedi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma - Son Dakika
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