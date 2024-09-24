Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma

Ali Koç, İsmail Kartal\'a haber yolladı: Sakın bunu yapma

Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un eski teknik direktör İsmail Kartal'a bu sezon hiçbir takımla sözleşme imzalamamasını ve kendisinden haber beklemesini söylediği iddia edildi.

24.09.2024 11:47
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Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Jose Mourinho'nun performansının eleştirilmeye başlanması ve taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmeleri sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a haber yolladığı iddia edildi.

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMA"

Ekol TV'de yer alan habere göre, "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama' dedi.

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Son Dakika Spor Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Fahri Sağgül:
    Bir yere gittiği yok hazır kıta bekliyor ismail durumun böyle olacağını biliyordu 65 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi yaa 58 6 Yanıtla
  • Deutschland:
    takımı ne hale getirdin be koç ne olur onurunla git 53 4 Yanıtla
  • Gürbulak:
    Fb rezil ettin valla 42 4 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Bir Fenerli olarak Rezillik diz boyu Artık Fenerden bir halt olmaz bitti gitti 37 2 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    sorun Mourinho değil sorun sensin ali koç sen defol 26 2 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    N'olacak ki 40 m para mı Koç için gönderir getirir onuda alkışlar bu taraftar ?? 20 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Feneri sirke çevirdin 18 2 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    Hahahaaaaaa 15 3 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    mümkün değil 13 4 Yanıtla
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