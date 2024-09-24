Ali Koç, İsmail Kartal\'a haber yolladı: Sakın bunu yapma

Spor

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 yenilen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TARAFTARIN SABRI KALMADI

Jose Mourinho'nun performansının eleştirilmeye başlanması ve taraftarların Ali Koç'u istifaya davet etmeleri sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a haber yolladığı iddia edildi.

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMA"

Ekol TV'de yer alan habere göre, "Ali Koç, İsmail Kartal'a 'Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama. Bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama' dedi.