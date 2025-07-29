Görevini bugün bırakıyor! Ali Koç\'tan ayrılık kararı

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanlığı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de yürüten Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden ayrılacak.

İddialara göre Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakıyor. Saat 14.00'da düzenlenecek Conrad Otel'deki zirveye bütün kulüp başkanları özellikle davet edildi. Gündemin birinci sırasında başkanlık seçimi var.

YA ERTUĞRUL DOĞAN YA DA YÜKSEL YILDIRIM

Toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimi olacak. 29 Temmuz toplantısında daha önce almış olduğu bu kararı açıklaması beklenen Ali Koç'un yerine Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın getirilmesi bekleniyor.

Kulislerde konuşulan diğer önemli aday ise Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Süper Lig kulüplerinden bu yönde bir talep olduğu ve Doğan'ın da bu duruma sıcak bakabileceği öğrenildi.