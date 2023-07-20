Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.
Konuyla ilgili açıklma yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.
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