Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

ORTAK KARAR ÇIKTI

Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklma yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.