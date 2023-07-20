Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına Devam Edecek - Son Dakika
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Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına Devam Edecek

20.07.2023 18:45

Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına bir sene daha devam edeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

ORTAK KARAR ÇIKTI

Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklma yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.

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Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına Devam Edecek - Son Dakika


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