Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun - Son Dakika
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Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

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Ali Koç\'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun
25.05.2025 22:46
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Ali Koç\'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun
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EuroLeague şampiyonluğu sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın sonunda konuştu. Ali Koç, çok konuşulacak bir açıklamaya imza atarak ''Bu kupa bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun. Camiamıza, ülkemize hayırlı olsun. En çok da kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun.'' dedi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek EuroLeague'de şampiyon oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşarken, Ali Koç, çok konuşulacak açıklamalara da imza attı.

''TARİHİ BİR GECE''

Ali Koç sözlerine, "Tarihi bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. 2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir." şeklinde başladı.

''HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ''

Sözlerine devam eden Ali Koç, "Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı." ifadelerini kullandı.

''KAZANMAMIZI İSTEYEN FENERBAHÇELİLERE ARMAĞAN OLSUN''

Fenerbahçeli bir bölüm taraftara gönderme yapan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun." şeklinde konuştu.

Ali Koç\'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türk:
    Başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere bizi destekleyen destekleyemen tüm TÜRK halkına armağan olsun diye yapılır o konuşma... Ama sana bu yakışmazdı. Sana tam da söylediğin gibi konuşmak yakıştı Ali Koç :D kendi takımına bile mutlu gününde kutuplaştırıyorsun... :) Senin başkan olmanı istemeyenlere laf söylemen gerekirdi çünkü sen Fenerbahçe'den herkesten daha önemlisin di mi? 30 0 Yanıtla
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