Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlerdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirme vaadini eleştirdi. Mourinho'nun derbi öncesi gündeme getirilmesini "büyük bir talihsizlik" olarak nitelendiren Koç, Yıldırım'ın ortak yatırım önerisine ise "Masada oturup medeni insanlar gibi tartışabilirsek bakarız" yanıtını verdi.

23.05.2024 19:00  Güncelleme: 19:40
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, seçimlerdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirme vaadi ve kendisine yaptığı teklif ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DERBİ ÖNCESİ MOURINHO'YU GÜNDEME GETİRMEK TALİHSİZLİKTİ"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını duyurmasını doğru bulmadığını belirterek, "Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuları konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek büyük bir talihsizlikti" dedi.

Ali Koç'tan Jose Mourinho sözleri! Aziz Yıldırım'ın teklifine ne dedi?

"OTURUP TARTIŞABİLİRSEK BAKARIZ"

Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir?" sorusunu ise "Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız" yanıtını verdi.

Ali Koç\'tan Aziz Yıldırım\'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Osman A: İkinizde de kibir ve kendini büyük görmek varken çok zor. 9 0 Yanıtla
  • Behzat: ne olur bırakın yabancı hocayı 0 0 Yanıtla

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