Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.
Eylül ayında yapılması beklenen seçimin erken tarihe çekilme iddialarıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır. Nokta!" ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Koç, "Bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür! Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla, kazanılan kupalarla değil Olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla, ülke sporuna kazanılan her bir gençle, alınteriyle, inançla, kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş, yarınlara taşınacak tarihi misyondur. Bu tarihi misyonun parçasıyız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi - Son Dakika
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