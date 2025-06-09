Ali Koç\'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde seçim tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

SEÇİM EYLÜL AYINDA

Eylül ayında yapılması beklenen seçimin erken tarihe çekilme iddialarıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe geleceğini belirleyecek olan da yine üyelerimizin vereceği kararlar olacaktır. Bu kararların verileceği yer ise Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremiz olacaktır. Nokta!" ifadelerini kullandı.

"BU TARİHİ MİSYONUNUN PARÇASIYIZ"

Sözlerine devam eden Koç, "Bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür! Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla, kazanılan kupalarla değil Olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla, ülke sporuna kazanılan her bir gençle, alınteriyle, inançla, kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş, yarınlara taşınacak tarihi misyondur. Bu tarihi misyonun parçasıyız." ifadelerini kullandı.