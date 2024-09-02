Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Ali Öztürk, para masa tenisinde yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Para masa tenisi karşılaşmalarının S5 kategorisinin çeyrek finalinde milli sporcu Ali Öztürk ile Almanya'dan Valentin Baus karşı karşıya geldi. South Paris Arena 4'te gerçekleşen mücadeleyi 3-2 kazanan Ali Öztürk, adını yarı finale yazdırdı. Öztürk böylelikle madalya almayı da garantilemiş oldu.

Ali Öztürk'ün yarı final maçı yarın TSİ 13.15'te gerçekleşecek.