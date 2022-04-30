Ali Polat Bengiserp: Mayıs ayında seçim yapılması konusunda hiçbir engel ve aksi irade yok - Son Dakika
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Ali Polat Bengiserp: Mayıs ayında seçim yapılması konusunda hiçbir engel ve aksi irade yok

30.04.2022 13:56
Ali Polat Bengiserp: Mayıs ayında seçim yapılması konusunda hiçbir engel ve aksi irade yok

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a bir mesaj gönderdi ve önümüzdeki bir ay içerisinde seçimli genel kurul yapılması hakkında görüşmelerin sürdüğünü, bu seçimli ilgili bir endişe bulunmadığını söyledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'a bir mesaj gönderdi ve önümüzdeki bir ay içerisinde seçimli genel kurul yapılması hakkında görüşmelerin sürdüğünü, bu seçimli ilgili bir endişe bulunmadığını söyledi.

Bengiserp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Herkes kadar yönetim kurulumuz da bugün yapılması engellenen seçimden son derece rahatsızdır. Konuşmalardan anladığım kadarıyla dün Burak Elmas'ın 'Yapılacak' dediği 21-28 Mayıs seçimleri net algılanmamış. Bu tarihte yeni yapılacak seçimle ilgili bir endişe bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Burak başkan sabahtan itibaren önümüzdeki bir ay içinde yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yürütmektedir. Ben de bu akşam saat 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yapılması için çalışmaktayım. Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır."

Aykutalp Derkan, Bengiserp'in mesajını okuduktan sonra, "Anladığım kadarıyla bizim buradan verdiğimiz güçlü mesaj yerine ulaşmıştır. Bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Polat Bengiserp: Mayıs ayında seçim yapılması konusunda hiçbir engel ve aksi irade yok - Son Dakika


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