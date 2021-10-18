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Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim - Son Dakika

Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim

18.10.2021 14:14

Fenerbahçe kaptanı Luiz Gustavo, Ali Şansalan hakkında çok ağır sözler içeren bir açıklama paylaştı. Brezilyalı yıldız, "Ben kariyerim boyunca bu kadar gergin bir hakem görmedim. Bu kariyerim için ilk oldu. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ve çok şaşkınım. Sonunda şampiyonluk varsa herkesle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakin karakteri ve centilmen duruşuyla pek çok futbolseverin kalbinde yeri olan Luiz Gustavo, belki de kariyerinde ilk kez böyle sert açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, dün yaşadıklarını unutamadığı ne böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ifade etti.

İşte Gustavo'nun açıklamaları:

"Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık.Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu.'

Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi..

Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım.

Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım.

Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz.

Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız.

Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim.

Dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim.

Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç.

Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü."

Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim

Luiz Gustavo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Şansalan, sakin yapısıyla tanınan Luiz Gustavo'yu da çıldırttı: Hayatımda bunun gibisini görmedim - Son Dakika
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