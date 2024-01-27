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Ali Şansalan, Sivasspor-Beşiktaş maçının orta hakemi olarak atandı - Son Dakika
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Ali Şansalan, Sivasspor-Beşiktaş maçının orta hakemi olarak atandı

Sivasspor'un 23. haftada oynayacağı Beşiktaş maçının orta hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan, Sivasspor'un 12. kez maçını yönetecek ve daha önceki maçlarda takımın performansı şöyleydi: 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet.

Ali Şansalan, Sivasspor-Beşiktaş maçının orta hakemi olarak atandı
27.01.2024 - 15:30,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor- Beşiktaş maçının orta hakemi olarak atanan Ali Şansalan, kırmızı-beyazlı takımın 12. kez maçını yönetecek.

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Sivasspor'un 12. kez maçını yönetecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı geride kalan 11 müsabakada Sivasspor 6 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Yiğidolar geride kalan 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, bu sezon ise ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Ali Şansalan'ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1

Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3

Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2 - SİVAS

Kaynak: İHA
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