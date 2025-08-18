Ali Şen’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ali Şen’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Ali Şen’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
18.08.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, hastaneden taburcu olacağı bildirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in (86), durumunun iyiye gittiği bildirildi. Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Konuşamadığı ve kimseyi tanımadığı bilgisi yakınları tarafından aktarılan Şen, tedaviye alındı. Doktorların müdahalesiyle Ali Şen'in durumunu iyiye gittiği, bugün taburcu olmasının beklendiği bildirildi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isimin oğullarından Metin Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmazsa. Endişelenecek bir konu yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Ali Şen, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Şen’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler Bahçeli’nin memleketinde tansiyonun yükseldiği an
Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler! Bahçeli'nin memleketinde tansiyonun yükseldiği an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:40:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ali Şen’in Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.