Ali Sowe: Galatasaray Maçında En İyi Mücadeleyi Vereceğiz - Son Dakika
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Ali Sowe: Galatasaray Maçında En İyi Mücadeleyi Vereceğiz

Ali Sowe: Galatasaray Maçında En İyi Mücadeleyi Vereceğiz

Çaykur Rizespor'un Gambiyalı oyuncusu Sowe, Galatasaray maçında pozitif sonuç hedefliyor.

13.02.2025 12:46
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rize spor'un Gambiyalı oyuncusu Ali Sowe, zor bir maça çıkacak olmalarına rağmen sahada en iyi şekilde mücadele verip, en pozitif sonucu almak istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sowe, Galatasaray maçının her oyuncunun oynamak istediği tarzda bir karşılaşma olacağını belirtti.

Maçı takım olarak büyük bir ilgiyle beklediklerini dile getiren Sowe, Rize'de olmaktan mutluluk duyduğunu, takım arkadaşlarının her zaman kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Sowe, kariyer olarak istediği seviyede olmadığına işaret ederek, "Her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde bu istediğim seviyeye geleceğimi düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum." dedi.

Gelecek sezonla ilgili henüz bir planlama içerisinde olmadığını aktaran Sowe, şöyle devam etti:

"Çünkü şu anda odaklandığım tek nokta Rize'de en üst düzeyde performans göstermek. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu sezon için her şeyimi vermek istiyorum. Sadece odağım bu yönde. Tabii ki sezon sona erdikten sonra yeni sezon hakkındaki planlamalarımı yapacağım. Futbol ilginç bir spor ve bu yüzden de bizler futbolu seviyoruz. Oyunun doğası gereği kazanmakta var kaybetmekte var. Her takım sahaya kazanmak için çıkıyor."

Sowe, ligde istedikleri konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, bunu geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Futbolcuların mağlubiyet ve galibiyetin ardından yaşadıklarını geride bırakması gerektiğine işaret eden Sowe, "O maçla ilgili yapacak bir şeyimiz yok artık. Önümüzdeki maç için bir şeyler yapabiliriz. Geçmiştekileri geride bırakmayı ve unutmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar geçmişte kaldı. Bizim önümüzdeki maçları pozitif anlamda nasıl sonuçlandırırız, bunları bulmak için düşünmeliyiz." diye konuştu.

Takıma yeni katılan transferleri de değerlendiren Sowe, "Pozitif anlamda bir etkileri olacağını ben düşünüyorum. Çünkü üçü de çok önemli oyuncular. Gelme sebepleri de zaten bize yardımcı olmak. Benim bu konuda hiçbir şüphem yok. Bize geldikleri için hepimiz mutluyuz. Bu konuda pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Zor bir maç olacak"

Sowe, Galatasaray ile oynanayacakları maçta favorinin kendileri olduğunu belirterek, "Bu maçı kazanmak adına sahaya çıkacağız. Ayrıca taraftarımızın önünde de oynuyoruz. Galatasaray'a karşı kazanmak bireysel anlamda ve takım olarak çok önemli bir galibiyet olur. Zor bir maç olacak ama hepimiz sahada en iyimizi verip, kendi adımıza en pozitif sonucu almak için orada olacağız." diye konuştu.

Oyun içerisinde kanat oyuncularıyla kendini daha rahat hissettiğini anlatan Sowe, "O yüzden saha içinde en iyi kanat oyuncularıyla anlaşıyorum diyebilirim. Saha dışında ise hemen hemen herkesle çok iyiyim ama illaki bir isim söylemem gerekiyorsa Akintola'yı söyleyebilirim. Bunun dışında takımdaki herkesle çok iyi bir ilişkim var. Herkesle çok iyi geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sowe, kulağına taktığı aksesuarla ilgili olarak da "Bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra bunu takmam gerekiyor, o yüzden takıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ali Sowe: Galatasaray Maçında En İyi Mücadeleyi Vereceğiz - Son Dakika

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