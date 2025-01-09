Ali Turan Adana Yarı Maratonu\'nda Şampiyon Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcusu, yılın ilk yarışı olan 15. Uluslararası Adana Yarı Maratonu'nda 65-69 yaş kategorisinde şampiyon olarak 2025'e başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, yılın ilk yarışında önemli bir başarıya imza attı. Adana'da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Adana Yarı Maratonu'na katılan sporcu, 65-69 yaş kategorisinde birinci olarak yeni yıla şampiyonluk başarısıyla başladı. Binlerce sporcunun yarıştığı organizasyonda 15 ülkeden 89 yabancı uyruklu sporcu katıldı. - SAKARYA
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