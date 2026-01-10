Aliağa\'da kış spor okulları 2. dönem kayıtları başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları'nın 2. dönem kayıtları başlıyor. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefleyen kurslar, farklı branşlarda sınırlı kontenjanlarla açılacak.

Kış Spor Okulları kapsamında eğitimler, Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi (AYM) olmak üzere iki ayrı merkezde gerçekleştirilecek. Futboldan cimnastiğe, basketboldan tenise kadar geniş bir yelpazede sunulan spor eğitimleriyle çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Aliağa Belediyesi, Kış Spor Okulları 2. dönem kayıtlarında kontenjanların sınırlı olduğunu hatırlatarak, spora ilgi duyan çocuklar ve ailelerin başvurularını gecikmeden yapmaları çağrısında bulundu.

Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu için kayıtlar, 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Kayıtların ENKA Spor Salonu'nda alınacağı belirtilirken, detaylı bilgi 0232 616 54 07 numaralı telefondan edinilebilecek. AYM için ise kayıtlar aynı tarihlerde 10.00-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yeri AYM olarak belirlenirken, bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 399 00 00 numaralı telefonu arayarak 3206 dahili hattan yetkililere ulaşılabilecek.

Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda 6 branşta açılacak kurslar ve kontenjan bilgileri şu şekilde:

Futbol: 50 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

Güreş: 40 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

Basketbol: 30 kontenjan - 2014 (10), 2015 (5), 2016 (10), 2017 (5)

Voleybol: 20 kontenjan - 2014-2015 (14), 2016-2017 (6)

Karate: 15 kontenjan - 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular (karma)

Cimnastik: 20 kontenjan - 2018, 2019 ve 2020 doğumlular (karma)

AYM'de ise 5 branşta verilecek eğitimler şu şekilde:

Basketbol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

Voleybol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

Karate: 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular

Cimnastik: 2018, 2019 ve 2020 doğumlular

Tenis: 2020 doğumlular ve yetişkin grubu - İZMİR