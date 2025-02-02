Aliağa, Efeler 09\'u 3-0 Geçti

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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başından beri yenilmezliğini sürdüren Aliağa Futbol evinde Efeler 09 SFK'yı da rahat geçti: 3-0. Sarı-siyahlı ekibin gollerini 16'ncı dakikada Mustafa Saymak, 25'inci dakikada Mehmet Fuat ve 76'ncı dakikada Muhammed Raşit attı. Aliağa bu galibiyetle puanını 32 yapıp Play-Off hattındaki yerini korurken, Aydın ekibi Efeler 16 puanla düşme hattından kurtulamadı.