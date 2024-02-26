Aliağa FK, 52 Orduspor FK'yı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Aliağa FK, 52 Orduspor FK'yı mağlup etti

Aliağa FK, 52 Orduspor FK\'yı mağlup etti

Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, 52 Orduspor FK maçının önemine değinerek, takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Aliağa FK, 60. dakikada geriye düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı. Çardak, oyuncularını tebrik etti.

26.02.2024 16:20
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52 Orduspor FK müsabakasına dair açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, "Bizim adımıza eksikliklerimizi görmemiz açısından da değerli bir maçtı. Bu maçta bizi yalnız bırakmayan bütün Aliağa camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 21. hafta mücadelesinde 52 Orduspor FK'yı konuk etti. Müsabakanın 60. dakikasında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 90 ve 90+4. dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı. Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak da bu karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulunarak, "Son iki haftada ortaya koymuş olduğumuz hem sonuç hem de oyun olarak performansımızın devamını sağlamak için 52 Orduspor FK maçını kazanarak yolumuza devam etmek çok değerliydi. Son 5 maçını kazanmış ve iyi bir ivme yakalamış rakibimizi hafta içi detaylı analiz ederek bütün planlamamızı kazanmak üzere yaptık. Rakibimizin hücum oyuncuları, geçiş hücumlarını çok iyi yaparak sonuca gidebilme becerisi yüksek olması nedeni ile topa daha fazla sahip olmamız gerektiğini ve kaptırdığımız toplardan sonra arka paylaşım reaksiyonlarımızın çok iyi olması gerektiği ile alakalı çok tekrarlı çalışmalar yaptık. Nitekim maç boyunca bir tane geçiş hücumu vererek ne kadar kusursuz bir savunma yapısı içinde olduğumuzu gösterdik. Kornerden yediğimiz gol sonrası 60. dakikadan sonra ortaya koymuş olduğumuz reaksiyon, istek ve arzu oyunun son bölümlerinde yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri ile birlikte sonucu bizim lehimize çevirdi. Zor bir rakibe karşı alınan bu galibiyetin mimarları olan oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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