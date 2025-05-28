Aliağa FK\'da Ayrılıklar Devam Ediyor

İZMİR,

3'üncü Lig'de namağlup şampiyon olup gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek Aliağa FK'da takımdan ayrılan oyuncu sayısı 10'a çıktı. İzmir ekibi son olarak orta sahada görev yapan Muhammed Raşit Şangöz'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Namağlup şampiyon takımın maestrosu, verdiğin emekler için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Muhammed Raşit Şangöz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Aliağa FK formasıyla 3'üncü Lig'de 29 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 1885 dakika süre alıp 2 kez fileleri sarstı. Aliağa FK dış transferde 3 futbolcuya imza attırırken, iç transferde ise 4 isimle sözleşme yenilemişti.