Aliağa FK, Erbaaspor\'u deplasmanda 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyete ulaştı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u da 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Aliağa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncuları golleri 3'er 3'er sıraladı. Sezon başında teknik direktör Namet Ateş'i göreve getirip genç oyuncu ağırlıklı bir kadro kuran Aliağa FK'da ilk hafta 4-1 kazanılan Arnavutköy Belediyespor deplasmanında Muammer Sarıkaya, son hafta 4-2 biten Erbaaspor deplasmanında Ahmet Arslan hat-trick yaptı.

Geçen sezon da sarı-siyahlı formayı giyen 28 yaşındaki Muammer Sarıkaya bu sene 5 lig maçında 4 kez fileleri sarstı. 32 yaşında ilk kez Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan gurbetçi oyuncu Ahmet 5 maçta 5 gol kaydetti. Almanya'nın Rot-Weiss Essen takımından gelen Ahmet Arslan, Hamburg, Osnabrück, Lübeck, Holstein Kiel, Dynamo Dresden, Magdeburg'da top koştururken, geçen sezonun ilk yarısında ise Avustralya ekibi Sydney'de görev almıştı.