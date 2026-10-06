Aliağa FK, Erbaaspor'u deplasmanda 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyete ulaştı - Son Dakika
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Aliağa FK, Erbaaspor'u deplasmanda 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyete ulaştı

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Aliağa FK, Erbaaspor\'u deplasmanda 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyete ulaştı
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Aliağa FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u 4-2 yenerek 5 maçta 4 galibiyete ulaştı. İlk hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında Muammer Sarıkaya, son hafta Erbaaspor deplasmanında Ahmet Arslan hat-trick yaptı; Ahmet 5 maçta 5 gol kaydetti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Erbaaspor'u da 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışını sürdüren Aliağa Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncuları golleri 3'er 3'er sıraladı. Sezon başında teknik direktör Namet Ateş'i göreve getirip genç oyuncu ağırlıklı bir kadro kuran Aliağa FK'da ilk hafta 4-1 kazanılan Arnavutköy Belediyespor deplasmanında Muammer Sarıkaya, son hafta 4-2 biten Erbaaspor deplasmanında Ahmet Arslan hat-trick yaptı.

Geçen sezon da sarı-siyahlı formayı giyen 28 yaşındaki Muammer Sarıkaya bu sene 5 lig maçında 4 kez fileleri sarstı. 32 yaşında ilk kez Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan gurbetçi oyuncu Ahmet 5 maçta 5 gol kaydetti. Almanya'nın Rot-Weiss Essen takımından gelen Ahmet Arslan, Hamburg, Osnabrück, Lübeck, Holstein Kiel, Dynamo Dresden, Magdeburg'da top koştururken, geçen sezonun ilk yarısında ise Avustralya ekibi Sydney'de görev almıştı.

Kaynak: DHA
Ahmet ArslanSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, Erbaaspor'u deplasmanda 4-2 yenip 5 maçta 4 galibiyete ulaştı - Son Dakika
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