Aliağa FK, Kaleci Halil Yeral ile Anlaştı - Son Dakika
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Aliağa FK, Kaleci Halil Yeral ile Anlaştı

Aliağa FK, Kaleci Halil Yeral ile Anlaştı
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Aliağa Futbol, kaleci Halil Yeral ile sözleşme için anlaştı. Deneyimli eldiven 20 maça çıktı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Ufak detayların ardından Halil'in Aliağa FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Akhisarspor altyapısından yetişen deneyimli eldiven, Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK'da görev aldı. Geçen sezon Adana 01 FK'da 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Halil Yeral bin 768 dakika süre aldı.

Kaynak: DHA

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