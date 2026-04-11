Aliağa FK, Menemen FK ile Derbide Kapışacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa FK, Menemen FK ile Derbide Kapışacak
11.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Menemen FK'yi ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı devam ediyor, Semih U23 milli takıma davet edildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son üç haftasına şampiyonluk yarışında ikinci sırada giren Aliağa FK yarın İzmir derbisinde Menemen FK'yı ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Ligde topladığı 65 puanla lider Bursaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada olan Aliağa FK, 45 puanla iddiasız kalan Menemen FK'ya sezonun ilk yarısında deplasmanda son dakikalara önde girmesine rağmen uzatmada 2-1 yenilmişti.

BURSASPOR İÇ SAHA GİBİ DEPLASMANDA

Aliağa FK'nın son hafta konuk edeceği şampiyonluk yarışındaki rakibi Bursaspor yarın dış sahada seyirci yasaklı olmasına rağmen iç saha gibi deplasman maçına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekibin Ankara Demirspor'la oynayacağı deplasman maçı Ankara yerine Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir Fethi Heper Stadı'na alındı. Grupta 28 Mart'ta oynanan Fethiyespor deplasmanı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan dış sahada 1 maç seyircisiz oynama cezası alıp, cezası Tahkim Kurulu'nda da onanan Bursaspor'da taraftarlar buna rağmen Ankara Demirspor deplasmanının biletlerinin tamamını tüketti. Ankara ekibi Eskişehir'e alınan maçtan dev tribün hasılatı elde ederken, 32 bin 500 kapasiteli statta satışa çıkan tüm biletleri Bursalılar aldı. Bursaspor geçen sezon Artvin Hopaspor deplasmanında çıktığı 3'üncü Lig'deki şampiyonluk maçını da Artvin yerine komşu ili Balıkesir'de oynamıştı.

ALİAĞALI SEMİH'E MİLLİ DAVET

Aliağa FK'nın altyapısında forma giyen 16 yaşındaki işitme engelli futbolcu Semih Ayrıç, U23 İşitme Engelli Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aliağa ekibi, "Genç yaşına rağmen sahadaki duruşu, mücadele gücü ve karakteriyle örnek olan sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Ay-yıldızlı forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Tebrikler Semih! Gurur duyuyoruz!" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:14:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.