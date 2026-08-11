Aliağa FK\'nın Afyon Kampı Başladı

Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Aliağa FK'nin 11 gün sürecek olan Afyon kampı başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarıyla kadrosunu güçlendiren İzmir temsilcisi, diğer yandan teknik heyet yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor.

Bu kapsamda Afyon kampına başlayan sarı-siyahlı ekip, 11 gün boyunca yoğun bir çalışma programı uygulayacak. Günde çift idman yapacak olan Aliağa FK, kamp sürecinde 3 hazırlık maçı da oynayacak.

İzmir ekibi, 21 Ağustos'ta Afyon kampını tamamlamayı planlıyor.