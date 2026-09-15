Aliağa FK Teknik Direktörü Ateş'ten Isparta 32 Spor değerlendirmesi - Son Dakika
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Aliağa FK Teknik Direktörü Ateş'ten Isparta 32 Spor değerlendirmesi

Aliağa FK Teknik Direktörü Ateş\'ten Isparta 32 Spor değerlendirmesi
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Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, Isparta 32 Spor karşılaşmasını değerlendirerek takımının lige iki galibiyetle başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ateş, iki maç sonunda lider olduklarını ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Aliağa FK Teknik Direktörü Namet Ateş, yaptığı yazılı açıklamada Isparta 32 Spor karşılaşmasını değerlendirerek, takımının lige iki galibiyetle başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, ilk iki haftada aldığı galibiyetlerle 6 puan topladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Namet Ateş, kulübün sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Isparta 32 Spor mücadelesindeki performansı değerlendiren Ateş, takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu ifade etti.

"Hazırlıklarımızın sahada karşılığını görmek değerli"

İlk olarak Isparta 32 Spor karşılaşmasını değerlendiren Ateş, müsabakada kendileri açısından en değerli noktanın ne olduğunu açıkladı. Ateş, "Skorun oyunumuzu değiştirmemesi oldu. 1-0'dan sonra geri çekilmek yerine hücumda üretmeye, bağlantıları artırmaya ve kendi oyunumuzu sürdürmeye devam ettik.

Rakibimizin ikinci yarıda hücum gücünü artırmasına rağmen takımımızın oyundan kopmaması önemliydi. Topa sahip olduğumuz bölümlerde istediğimiz bağlantıları gördük; topsuz oyunda ise daha hızlı konumlanmamız gereken anlar oldu.

Geçen haftadan farklı bir hazırlık yaptık ve bunun sahadaki karşılığını görmek değerliydi. Özellikle oyuncularımızın maçın sonuna kadar oyunun içinde kalma isteği, rekabet duygumuz açısından önemli bir göstergeydi.

İki maç sonunda lideriz. Bu bizim için iyi bir başlangıç, ancak sadece başlangıç.

Şimdi Elazığ'a gidiyoruz. Orada bizi yeni bir maçtan çok, çözmemiz gereken yeni bir 'oyun problemi' bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Isparta, Futbol, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK Teknik Direktörü Ateş'ten Isparta 32 Spor değerlendirmesi - Son Dakika

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