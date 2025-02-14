Aliağa FK, Viranşehir Belediyespor\'u Konuk Ediyor

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Aliağa FK, TFF 3. Lig 3. Grup'taki 20. hafta mücadelesinde yarın saat 14.00'te Viranşehir Belediyespor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 20. hafta mücadelesinde yarın Viranşehir Belediyespor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yenilgisi bulunmayan İzmir ekibi, 7 galibiyet 12 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin son basamağı olan 16. sırada bulunan Viranşehir Belediyespor'un ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. Aliağa FK, rakibi karşısında hata yapmayarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Şanlıurfa temsilcisi de düşme hattından kurtulmak için bu karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. - İZMİR